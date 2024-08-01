Казанца будут судить за попытку более 30 лет назад застрелить соседа из револьвера

49-летний уроженец Казани предстанет перед судом за совершенное более 30 лет назад покушение на убийство. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, ночью 23 апреля 1993 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взял из дома револьвер и вышел на улицу. Там он поссорился с соседом и выстрелил ему в грудь, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в больницу.

Местонахождение обвиняемого установили в июле 2024 года. Аналитическая группа по раскрытию преступлений прошлых лет, в которую вошли сотрудники правоохранительных органов, при обыске в доме дяди обвиняемого изъяла телефон, по которому тот периодически общался с жителем Сургута. Следствие и оперативно-розыскные мероприятия показали, что этим человеком является обвиняемый. Его доставили в Казань.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.