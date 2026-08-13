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Происшествия 13 августа 2026 15:05

Казанца будут судить за оправдание терроризма и унизительные комментарии в сети

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Жителя Казани будут судить за оправдание терроризма и унижение человеческого достоинства в интернете.

Как сообщили в СУ СК России по РТ, 37-летний казанец в 2023 году разместил в мессенджере комментарии, где оправдывалась террористическая деятельность. Кроме того, в 2025 году его оштрафовали за унижение человеческого достоинства в интернете, однако мужчина продолжил писать комментарии аналогичного содержания.

В результате было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Его уже отправили в суд на рассмотрение.

«Преступления террористической и экстремистской направленности относятся к категории тяжких и особо тяжких. Наказание за совершение данного рода преступлений предусматривает реальное лишение свободы», – напоминают в СУ СК России по РТ.

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