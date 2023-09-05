Казанца будут судить за махинации с возвратом денег за якобы неисправные смартфоны

Жителя Казани будут судить за махинации со смартфонами, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в 2020 году мужчина работал директором в сетевом магазине. Мужчина подготовил документы, чтобы отправить смартфон на проверку качества, указал ложные анкетные данные и дефекты, а сам телефон оставил себе.

Получив положительное решение на возврат денег, он доплатил собственные средства и купил себе новый смартфон, а затем еще дважды приобретал телефоны таким образом, нанеся торговой сети ущерб в 150 тысяч рублей.

Свою причастность он признал и ущерб выплатил. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.