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Происшествия 5 сентября 2023 12:42

Казанца будут судить за махинации с возвратом денег за якобы неисправные смартфоны

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Жителя Казани будут судить за махинации со смартфонами, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в 2020 году мужчина работал директором в сетевом магазине. Мужчина подготовил документы, чтобы отправить смартфон на проверку качества, указал ложные анкетные данные и дефекты, а сам телефон оставил себе.

Получив положительное решение на возврат денег, он доплатил собственные средства и купил себе новый смартфон, а затем еще дважды приобретал телефоны таким образом, нанеся торговой сети ущерб в 150 тысяч рублей.

Свою причастность он признал и ущерб выплатил. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.

#аферист
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