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Экономика 17 декабря 2024 15:00

Казань, Зеленодольск и Челны получат 718 млн рублей на создание спортивной инфраструктуры

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В 2025 году Казань, Набережные Челны и Зеленодольский район получат субсидию на создание или реконструкцию объектов спортивной инфраструктуры. Софинансирование из республиканского бюджета направят на проведение работ на трех объектах, следует из постановления Кабмина РТ.

Так, Казани предоставят более 116 млн рублей на проведение работ в жилом массиве Залесный, Зелендольскому району — 383,6 млн рублей на создание инфраструктуры массового спорта на улице Сайдашева.

Субсидия Набережным Челнам будет предоставлена в 2025 и 2026 годах. Ее размер составит 150,9 млн и 335,3 млн рублей соответственно. Средства направят на проведение работ на набережной имени Габдуллы Тукая.

#спортивная инфраструктура #субсидия
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