Казань заявилась на аккредитацию ВОЗ как здоровый город

В следующем году Казань начнет распространять российский опыт городов здоровья на мировом уровне. Об этом на международном форуме «Здоровые города. Здоровое питание детям» рассказала исполнительный директор Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» Татьяна Шестакова.

«У нас сейчас идет процесс аккредитации во Всемирную организацию здравоохранения как национальной сети. Каждые 5 лет на новом этапе развития проекта ВОЗ в Европейском регионе мы проходим его вместе с ведущими городами Ассоциации: Новосибирск, Санкт-Петербург и, конечно, перспектива вступления Казани в аккредитацию Всемирной организации здравоохранения — это большая перспектива развития и российского движения, потому что мы представляем лицо России в Европе. Нас уважают и интересуется, не только Европа, но и весь мир и, конечно, будут большие перспективы международных отношений и передача лучшего российского опыта», — рассказала она.

Татьяна Шестакова объяснила, что это продвижение лучших практик на мировой арене.

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» исполнительный директор ассоциации рассказала, что вступление произойдет в течение года. Продвижение Санкт-Петербурга и столицы Татарстана пройдет совместно, перед аккредитацией специалисты ВОЗ будут проводить обучающие семинары.

«Мы можем сделать Казань центром распространения лучшего российского опыта на мировом уровне», — подчеркнула она.