Казань завершит 2022 год с дефицитом бюджета в 4,5 млрд рублей

Столица Татарстана закончит год с дефицитом бюджета в 4,5 млрд рублей. Об этом во время XV заседания Казгордумы доложил начальник финансового управления исполкома Ирек Мухаметшин.

Спикер пояснил причины изменения бюджета. Так, по его словам, в казну поступил возврат неиспользованных остатков финансовой помощи прошлых лет — 947,6 млн рублей. Данные средства направляются на изъятие земельных участков и возмещение убытков, причиненных собственникам при строительстве дорог и метрополитена — 587,7 млн, капитальный ремонт коммунальной техники — 229,1 млн, организацию транспортного обслуживания населения — 150 млн рублей, благоустройство территории города — 109,4 млн рублей, новогоднее оформление города — 24,3 млн, материальное поощрение — 700 тыс. рублей и прочие расходы.

Помимо этого, в 2022 году увеличен объем безвозмездных поступлений из бюджета республики на 1,1 млрд рублей. Они будут направлены на содержание муниципальных учреждений — более 340 млн рублей, на выплаты грантов работникам культурных учреждений — 255,6 млн рублей, обеспечение доступности общественного транспорта — более 250 млн рублей, изъятие земельных участков под строительство автодорог, оплату кадастровых работ по изготовлению актов обследования — 154,2 млн рублей, на организацию транспортного обслуживания населения — 56,2 млн рублей, посадку декоративных деревьев и кустарников — 25 млн рублей, 10,8 млн рублей — на содержание ливневок, на городские мероприятия — 3,5 млн рублей.

За счет остаточных средств на начало 2022 года Мухаметшин предложил увеличить расходную часть бюджета на 562,9 млн рублей и перераспределить ранее согласованные расходы в 267 млн рублей.

Таким образом, 830 млн рублей направляются на капитальный ремонт и строительство зданий муниципальных учреждений, содержание муниципальных учреждений города, благоустройство территории города и дорожное хозяйство, общегородские мероприятия.

«В результате внесенных изменений объем бюджета Казани на 2022 год по доходам составит 33,7 млрд рублей, расходам — 38,3 млрд рублей с дефицитом 4,5 млрд рублей, источником покрытия которого являются остатки средств бюджета города», — отметил Ирек Мухаметшин.