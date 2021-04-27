Казань одной из первых в России сможет отказаться от использования иловых полей

На городских биологических очистных сооружениях Казани проходит пусконаладку линия термомеханической обработки илового осадка стоимостью почти 1,7 млрд рублей. После ее запуска город одним из первых в России сможет отказаться от использования иловых полей.

«Для нас это эпохальное событие. Более 50 лет Казань копила иловые поля на 110 гектарах. Ежегодно жители города образуют 450 тыс. тонн канализационных отходов. Мы получали после переработки 250 тонн иловых осадков [в сутки]. Эта большая экологическая бомба, которую мы силами специалистов „Водоканала” хранили и старались не допустить проблем. Сегодня идет пусконаладка производства. Мы получим на выходе вместо 250 тонн иловых осадков 50 тонн гранулята, для которого есть вторичное применение при производстве цемента, рекультивации свалок и оврагов, проведении дорожных работ», — сообщил журналистам мэр Казани Ильсур Метшин.

Автор фото Наталья Рыбакова

После запуска линии город одним из первых в России сможет отказаться от использования иловых полей. Усовершенствование финального этапа системы очистки канализационных стоков позволит ежедневно получать 50 тонн гранул, готовых к вторичному применению. В целом проектная мощность производства составляет 100 тонн сухого остатка в сутки. В результате распространяющие неприятный запах иловые поля, заполнявшиеся еще с советских времен, окажутся выведены из эксплуатации.

Мэр столицы Татарстана заметил, что горожане не думают о проблемах очистки канализационных стоков и накопления илового осадка, когда пользуются в своих домах водой из-под крана.

Автор фото Наталья Рыбакова

«Жители пользуются унитазом и раковиной и не знают других проблем. Это тысячи километров сетей под землей и 450 тыс. тонн канализационных стоков ежедневно. Я рад, что мы смогли осуществить в сложный пандемийный год поставку оборудования, строительство и реализацию проекта в целом», — подчеркнул Метшин.

Строительство линии стоимостью 1 млрд 699 млн рублей началось в декабре 2018 года на собственные и заемные средства МУП «Водоканал». Сейчас строительная готовность объекта составляет 95%. Это четырехэтажное строение, в котором находятся цех механического обезвоживания и цех термомеханической утилизации осадка.

Автор фото Наталья Рыбакова

Директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров рассказал, что в ходе тестовых испытаний была получена первая партия пробного осадка. «Здесь 1,5 килограмма <…>. Получается, что из ведра илового осадка, который раньше вывозили на поля, мы получаем 1,5 килограмма гранулята», — пояснил он.

Полученный гранулят имеет V класс опасности, то есть фактически безопасен. Отходы, относящиеся к этому классу опасности, практически не наносят вреда биосфере: они самостоятельно разлагаются менее чем за три года, а природа после их разложения быстро восстанавливается.