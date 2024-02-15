Казань заняла второе место в двух номинациях конкурса «Диво Евразии» в Тегеране

Фото: телеграм-канал Дарьи Санниковой

В Тегеране, столице Ирана, накануне состоялся финал Международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво Евразии», на котором в двух номинациях была отмечена Казань. Об этом в своем телеграм-канале рассказала руководитель городского Комитета по развитию туризма, депутат Казгордумы Дарья Санникова.

«Цель конкурса – стимулировать развитие внутреннего и въездного туризма в России и странах-партнёрах, а также повысить интерес к путешествиям и развить экономику регионов как туристических направлений», – пояснила она.

Так, за видеоролик «Вкусная Казань» горкомитет занял второе место в номинации «Культурно-познавательный туризм/Турмаршруты и экскурсии», за ролик «Ночной велофест» – второе место в номинации «Событийный туризм/ Городские события».

В финале было представлено 110 работ в 30 различных номинациях из 14 стран – Беларуси, Греции, Индии, Индонезии, Ирана, Киргизии, Китая, Филиппин, Шри-Ланки и других.