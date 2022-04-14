Казань заняла шестое место в стране по росту предлагаемых зарплат за год

Среди крупнейших российских городов столица Татарстана заняла шестое место по годовому приросту заплат, сообщает сегодня пресс-служба hh.ru.

«В целом по стране среднее предложение работодателей за год выросло на 2,5 тыс. рублей – с 50,2 тыс. рублей в марте 2021 года до 52,7 тыс. рублей в марте 2022 года», – сказано в сообщении.

В Казани в марте прошлого года работодатели в среднем предлагали соискателям 45 тыс. рублей в месяц, а в марте 2022 года – 48,6 тыс. рублей. Таким образом размер предлагаемых зарплат за год вырос на 3,6 тыс. рублей. Лидерами рейтинга стали Москва (4,7 тыс. рублей), Санкт-Петербург (4,4 тыс. рублей) и Хабаровск (4,3 тыс. рублей). Также наш город опередили Иркутск (3,9 тыс.рублей) и Новосибирск (3,7 тыс. рублей).