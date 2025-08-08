Казань заняла шестое место в России по количеству электрозаправок

В Казани за последний год число общедоступных электрозаправок выросло на 32% и достигло 111. Об этом сообщает аналитическая служба 2ГИС.

По этому показателю столица Татарстана заняла шестое место в России, уступив лишь Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Красноярску и Южно-Сахалинску.

По оценке аналитиков, средняя стоимость зарядки электромобиля в Казани для пробега на 100 км составляет 288 рублей.

В 2ГИС также отметили, что 42% российских водителей выбирают быстрые зарядки мощностью от 25 до 100 кВт. Самые востребованные коннекторы – GB/T DC (42%), GB/T AC (18%) и Type 2 (12%), что аналитики связывают с ростом числа китайских электромобилей.

Наибольшая активность по поиску станций зарядки приходится на понедельник и вторник, а в выходные найти свободные слоты проще.