Казань заняла первое место в топе самых бюджетных направлений на конец осени

Фото: Михаил Захаров, © «Татар-информ»

Казань возглавила рейтинг самых недорогих направлений на конец осени 2024 года. По данным экспертов отрасли, из Москвы в столицу РТ можно улететь на самолете за 3,9 тыс. рублей. Это самый минимальный ценник за авиабилет среди других городов, представленных в топе.

Аналитики отметили, что Казань является городом с богатой историей, в котором отлично сочетаются европейская и восточная культуры. Также столица РТ отличается вкусной кухней.

«Осенью там особенно красиво. Прогулка вдоль Казанского кремля и чашка горячего чая с чак-чаком создадут незабываемую атмосферу», - приводит оценку экспертов газета «Известия».

Второе место в этом рейтинге заняла Самара (4,5 тыс. рублей за авиабилет из Москвы), а третье – Минеральные Воды (4,8 тыс.). В топ-5 бюджетных направлений также попали Сочи (5,1 тыс.) и Калининград (5,4 тыс.).

Следом, на 6-9 местах, расположились Санкт-Петербург (5,5 тыс.), Махачкала (5,7 тыс.), Уфа (5,7 тыс.) и Екатеринбург (6,1 тыс.).