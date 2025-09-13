Казань возглавила рейтинг городов-миллионников России по стоимости обеда в ресторане

Фото: © «Татар-информ»

Казань заняла первое место в рейтинге городов-миллионников по стоимости обеда в ресторане. Так, в заведении общественного питания средней ценовой категории обед на двоих персон, состоящий из трех блюд, в столице РТ обойдется в среднем в 3 тыс. рублей, следует из данных, опубликованных на сайте Numbeo.

На 2-4 местах топа расположились Новосибирск, Ростов-на-Дону и Красноярск. Пообедать вдвоем в аналогичном ресторане в этих городах будет стоить также 3 тыс. рублей.

Замыкает «пятерку» Нижний Новгород, где стоимость обеда в ресторане составляет 3,5 тыс. рублей.

На шестом месте рейтинга – Краснодар (3,75 тыс.), а на седьмом – Санкт-Петербург (3,8 тыс.).

Самая высокая стоимость обеда в ресторане среди российских городов с населением от 1 млн человек зафиксирована в Москве (4,5 тыс.), Екатеринбурге, Воронеже и Уфе (во всех трех – 4 тыс.).

По данным аналитиков, в среднем по России обед в ресторане на двоих персон, состоящий из трех блюд, обойдется в 3,4 тыс. рублей.