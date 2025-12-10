Казань вошла в топ-10 направлений для отдыха на Новый год

Казань заняла седьмое место в рейтинге популярных городов для путешествий на новогодние праздники. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова.

Доля столицы Татарстана составила 2,7% от всех авиазаказов по стране. Больше всего туристов прилетят из Москвы (28%), Санкт-Петербурга (26%) и Екатеринбурга (12%).

По словам Шелеховой, гости республики выбирают отели со средней стоимостью ночи 12 050 рублей. В основном бронируют четырёхзвёздочные гостиницы (38%), отели категории «три звезды» (24%) и объекты размещения без звёзд (19%). Останавливаются в основном на три ночи (годом ранее – на 2,8 дня).

«Интересно, что за год сильно упал спрос на размещения в объектах без звёзд (апартаменты, базы отдыха, хостелы): в прошлом году это был самый популярный типа размещения с долей 39%. На 4 процентных пункта увеличилась популярность "четырёх звезд", на 7 п.п – популярность "трех"», – добавила собеседница агентства.