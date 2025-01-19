Казань заняла 47 место среди городов России по доходности квартир при сдаче в аренду

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Казань заняла 47-е место в списке российских городов по доходности квартир от сдачи в аренду. Отмечается, что жилье на «вторичке» в столице РТ стоит в среднем 8,4 млн рублей, а месячная аренда – 44 тыс. рублей. При таких ценах инвестиционная доходность казанской недвижимости составит 6,3%, а окупаться вложения будут 16 лет при условии отсутствия простоя, следует из аналитики портала «Мир квартир».

Самым лучшим городом для покупки квартиры под сдачу в аренду стала Астрахань (доходность — 9,4% годовых, а окупаемость – 10,6 года). Также хорошо окупается жилье в Нижнем Тагиле (8,6% и 11,7 года), Хабаровске (8,4% и 11,9 года), Череповце (8,2% и 12,2 года), Туле (8,1% и 12,2 года), Грозном (7,9% и 12,6 года), Ижевске (7,9% и 12,7 года), Липецке (7,7% и 12,9 года), Ульяновске (7,7% и 12,9 года) и Кургане (7,7% и 13 лет).

Самая низкая доходность зафиксирована в Москве – 4% и почти 25 лет на срок окупаемости. Также долго будут окупаться квартиры в Севастополе (4,4% и 22,6 года), Белгороде (4,5% и 22,3 года), Сочи (5,1% и 19,8 года), Санкт-Петербурге (5,1% и 19,4 года), Махачкале (5,3% и 19 лет), Саранске (5,3% и 18,9 года), Пензе (5,5% и 18,2 года), Владивостоке (5,5% и 18,1 года) и Калининграде (5,6% и 17,9 года).

В среднем же по РФ доходность квартиры на «вторичке» составила 6,4% годовых, а окупаемость – 15,7 года.

При этом, по словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, за прошедший год квартиры стали приносить своим владельцам больше дохода.

Как отметил эксперт, на начало 2024-го доходность от сдачи квартир в аренду в России составляла 5,6% и 17,9 года на окупаемость.

«Такая динамика объясняется тем, что цена объекта недвижимости хоть и выросла в среднем по РФ на 7,1%, но аренда подскочила на целых 25,8%, – говорит Луценко. – Особенно выиграли города Брянск, Курск, Тула, Орел и Киров – там окупаемость сократилась на 6-7 лет. В двух городах из исследованных 70, Якутске и Краснодаре, она выросла на 2 года с небольшим. В наступившем году рост ставок аренды снова явно обгонит рост цен покупки, так что доходность квартир в России вырастет еще».