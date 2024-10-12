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Казань заняла 3 место в рейтинге регионов России по стоимости вина
В Казани бутылка вина стоит в среднем 6,35 долларов. По этому показателю столица РТ заняла третье место среди регионов России, пишет РБК.
Интересно, что столько же (6,35 долларов) вино стоит в Нижнем Новгороде и Новосибирске.
Самое дорогое вино – в Москве (7,41 долларов за бутылку).
Около 5,56 долларов вино обойдется в Калининграде и Перми, а в Самаре, Уфе, Краснодаре, Екатеринбурге и Ростове за одну бутылку придется отдать в среднем 5,29 долларов.
В среднем же по России бутылка такого алкогольного напитка стоит 5,29 долларов. Причем в рейтинге стран по цене вина наша страна заняла лишь 86 место.
Самый высокий ценник за вино - в Сингапуре (27 долларов), Иордании (21,17 долларов) и Индонезии (19,38 долларов).
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