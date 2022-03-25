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Казань
25 марта 2022  17:57

Казань закупит на калужском заводе 49 комбинированных дорожных машин

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Городской парк специальной техники Казани пополнится 49 новыми комбинированными дорожными машинами (КДМ). Машины производства калужского завода «Меркатор» должны прибыть в столицу Татарстана до конца этого года. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города. 

КДМ произведены на шасси КАМАЗ, машины оборудованы программным обеспечением, встроенными маячками, отвалами с двумя ножами и системой мойки мощностью 50 бар. Система управления навесным оборудованием позволяет водителю контролировать все механизмы при помощи джойстика.

Машины универсальны, могут использоваться в зимнее и летнее время. Зимой — для расчистки дорог от снега, к летнему периоду их переоборудуют и используют для полива деревьев, чистки и мытья дорог, сообщили в профильном комитете.

Всего городской парк спецтехники насчитывает 524 единицы, в том числе 110 комбинированных дорожных машин. В этом году город закупил четыре роторных снегоочистителя.

#спецтехника
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