Казань закупит на калужском заводе 49 комбинированных дорожных машин

Городской парк специальной техники Казани пополнится 49 новыми комбинированными дорожными машинами (КДМ). Машины производства калужского завода «Меркатор» должны прибыть в столицу Татарстана до конца этого года. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

КДМ произведены на шасси КАМАЗ, машины оборудованы программным обеспечением, встроенными маячками, отвалами с двумя ножами и системой мойки мощностью 50 бар. Система управления навесным оборудованием позволяет водителю контролировать все механизмы при помощи джойстика.

Машины универсальны, могут использоваться в зимнее и летнее время. Зимой — для расчистки дорог от снега, к летнему периоду их переоборудуют и используют для полива деревьев, чистки и мытья дорог, сообщили в профильном комитете.

Всего городской парк спецтехники насчитывает 524 единицы, в том числе 110 комбинированных дорожных машин. В этом году город закупил четыре роторных снегоочистителя.