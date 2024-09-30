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Общество 30 сентября 2024 12:29

Казань за восемь месяцев посетили почти 3,2 млн туристов

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За восемь месяцев 2024 года Казань посетили почти 3,2 млн человек. В минувшем году этот показатель был на 10,3% меньше, рассказала на деловом понедельнике директор комитета по развитию туризма столицы Татарстана Дарья Санникова.

В структуре туристического потока около 74% приходится на туристов из регионов России. Их численность составила порядка 2,4 млн человек. Чаще всего в Казань едут из Москвы – 13%, Башкортостана – 9%, Московской области и Чувашии – по 6%.

Санникова также отметила, что чаще всего гостями города становятся женщины, их доля от общего количества туристов составляет 58%, мужчин, соответственно, 42%. Средний возраст посещающих Казань по итогам первых 8 месяцев составил 40 лет. Средняя длительность поездки – 4 дня.

«Одной из приоритетных задач в рамках программы развития туризма на ближайшие пять лет является увеличение доли возвратных туристов. В результате планомерной работы по итогам 8 месяцев эта цифра по сравнению с прошлым годом увеличилась на 4,1% и составила 13,8%», - заключила докладчица.

#туризм #Деловой понедельник #Казань
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