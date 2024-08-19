Казань за семь месяцев выполнила план по вводу жилья на 68,3%

За минувшие 7 месяцев в Казани ввели в эксплуатацию 887,7 тысяч кв. м. жилья, или 68,3% от плановых показателей на год. Об этом на деловом понедельнике рассказал первый заместитель руководителя исполкома Азат Нигматзянов.

«На 2024 год Минстроем Республики Татарстан до нас доведен план по вводу жилья 1,3 млн квадратных метров, что составляет 41,3% от общего плана по Республике Татарстан и обеспечивает около 1 кв. метра на одного жителя города Казани», – отметил спикер.

Он также напомнил, что 2023 год стал рекордным для Казани по вводу жилья. Всего было введено 1,33 млн кв. метров.