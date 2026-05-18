Общество 18 мая 2026 10:44

Казань за майские праздники посетили свыше 220 тыс. туристов

За майские праздники столицу Татарстана посетило около 225 тыс. туристов. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике.

«Начало мая выдалось очень плотным по событиям: День Победы, спортивные и культурные мероприятия. Длинные выходные стали всплеском туристической активности», – отметил Метшин.

Он добавил, что такое число гостей это хороший старт для 2026 года. Метшин также выразил надежду, что год и дальше продолжится большим потоком туристов.

#туристы #Казань #Деловой понедельник
