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Казань за 2023 год получила 400 млн рублей от работы городских парковок
Столица Татарстана за этот год получила 400 млн рублей от работы муниципальных парковок. Об итогах работы городских стоянок на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.
«Много вопросов звучит о доходах. Это не доходы, а платежи, которые поступают в полном объеме в муниципальный бюджет Казани. В текущем году это порядка 400 млн рублей. И эти деньги направлены как на капитальный ремонт социальных объектов, так и на организацию того же дорожного движения в городе, в первую очередь — на повышение его безопасности», — указал он.
Так, например, в 2023-м на средства от оплаты парковок приобрели дополнительно 2,5 тыс. дорожных знаков и 42 информационных табло ожидания для пассажиров общественного транспорта.
Кроме того, было установлено 36 светофоров типа Т-7 у пешеходных переходов для повышения безопасности движения детей. Также размещены 164 г-образные опоры на улично-дорожной сети, которые указывают направление движения, фиксируют пешеходные переходы, повышая их информативность, и многое другое.
«Мы постоянно стараемся регулировать загруженность муниципальных парковок. По рекомендациям предписано, что их загруженность не должна превышать 85% и быть ниже 50%. Только в этих условиях муниципальные парковки работают эффективно, обеспечивая оборачиваемость машино-мест», — отметил Ильдар Шакиров.
Спикер также уточнил, что в Казани большинство автомобилистов пользуются муниципальными парковками бесплатно, укладываясь в 15 минут. По словам чиновника, на одного автомобилиста, который паркуется платно, приходится до 12, которые укладываются в 15 минут бесплатного времени. На сегодня парковку в среднем оплачивают 8,5 тыс. водителей в день, до 90 тыс. пользуются городскими стоянками бесплатно.
Все парковки, вводимые на старте, имеют тариф 30 рублей в час. На сегодняшний день в городе действуют четыре тарифа — по 30, 50, 70 и 100 рублей в час за пользование муниципальной парковкой.
«При этом я хотел бы обратить ваше внимание, что тариф 100 рублей действует менее чем на 3% парковок. Это шесть участков в наиболее загруженной центральной части города. Тариф 70 рублей — на менее 6% от общего количества мест, и 90% — это парковки по минимальной плате 30 рублей в час», — сказал спикер.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 1 января в Казани откроется более 20 новых парковок на 1,4 тыс. машино-мест.
Презентация представлена мэрией Казани.
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