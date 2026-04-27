Казань, химия, будущее: путь от школьной скамьи к профессиональной карьере

Казанское предприятие СИБУРа пригласило абитуриентов и их родителей на встречу, где рассказало, как бесплатно подготовиться к ЕГЭ с преподавателями МГУ и получить возможность трудоустройства уже с первого курса. Как компания выстраивает связку «школа – вуз – производство» – в нашем материале.





Общими усилиями к успеху: родители, школа и предприятие создают сообщество будущих химиков

На «Казаньоргсинтезе» состоялось родительское собрание для родителей и обучающихся профильных классов школ-партнеров и родителей выпускников – сотрудников СИБУРа.

Встреча также собрала представителей администрации Кировского и Московского районов Казани, руководство предприятия и вузовское сообщество – людей, для которых развитие молодых талантов и будущее химической промышленности важны как никогда.

Уже почти три года в Казани успешно функционируют СИБУР-классы. Первый открылся в 2023 году в лицее-интернате для одаренных детей с углубленным изучением химии (филиал КНИТУ). На сегодняшний день профильные классы компании работают в семи образовательных учреждениях.

Открытие СИБУР-классов – это совместная инициатива «Казаньоргсинтеза», администрации Кировского и Московского районов, КНИТУ и Корпоративного университета.

– Это глобальный проект, направленный на повышение качества жизни. Он способствует развитию и росту как детей, так и взрослых. Дети получают глубокие знания, перед ними открываются новые возможности, они заводят интересные знакомства, их спектр интересов расширяется. Родители формируют активные сообщества, участвуют в разнообразных мероприятиях, расширяют свой круг общения и повышают свои компетенции. Это не просто проект – это возможность для каждого стать частью большой и вдохновляющей команды, где каждый шаг ведет к лучшей жизни, – отметил заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Денис Сугоняко.

Перед участниками выступила директор по организационному развитию «Казаньоргсинтеза» Юлия Меречина. Она поделилась информацией о компании «СИБУР», рассказав о ее миссии и ценностях, а также о тех многочисленных возможностях, которые открываются перед сотрудниками. Особое внимание она уделила перспективам для молодых специалистов, подчеркнув, что ежегодно на предприятия компании приходят тысячи выпускников. Например, в этом году в «Казаньоргсинтезе» есть потребность в 80 специалистах.

– Мы омолаживаемся каждый год. Если еще четыре года назад средний возраст сотрудников был 44 года, то сегодня это уже 39 лет. Наша главная задача – обеспечить постоянную преемственность кадров, чтобы те молодые амбициозные ребята, которые приходят, они привносили новую жизнь на предприятие. При этом мы очень ценим наших экспертов – тех опытных профессионалов, которые уже достигли значительных высот и продолжают делиться своими знаниями. В рамках проекта «Трудовое долголетие» наши наставники, действующие пенсионеры, помогают молодым специалистам развиваться, – рассказала она.

Юлия Меречина отметила, что каждый сотрудник развивается с самой стартовой позиции, производственной профессии.

– Для нас это норма и правило. Но это лишь начало их пути. Главное – это развитие. Мы видим в них большой потенциал и готовы вкладываться, поддерживать их и помогать расти дальше, – подчеркнула она.

Яркий пример такого карьерного трека – генеральный директор «Казаньоргсинтеза» и СИБУР-РТ Айрат Сафин. Свой путь он начинал с позиции слесаря-ремонтника.

– Мы знаем, что молодежь очень сильно сосредоточена на росте. Поэтому на примере Айрата Фоатовича мы говорим, что это возможно. Все зависит от вас, – подытожила свое выступление Юлия Меречина.

Бесплатные программы и реальные достижения

А первые шаги в развитии в СИБУРе можно сделать уже со школьной скамьи. Менеджер управления персоналом Чулпан Хужанбердиева рассказала участникам мероприятия об этих возможностях – образовательных программах для школьников.

Компания проводит огромную работу в этом направлении: начиная с повышения квалификации учителей, заканчивая каникулярно-образовательными сменами в МГУ, в МГТУ имени Баумана и в образовательным центре «Сириус». А самой востребованной программой для детей и родителей является программа «Траектория Junior» – подготовка к ЕГЭ с преподавателями МГУ. На протяжении учебного года абсолютно бесплатно школьников готовят к сдаче ЕГЭ по химии, математике и физики. Доступ к программе имеют ученики профильных классов СИБУРа и дети сотрудников компании. По словам Чулпан Хужанбердиевой, в этом учебном году на платформе зарегистрировались более 200 детей. До финиша дошли 187. Чтобы оставаться на платформе, нужно не пропускать занятия и вовремя делать домашние задания.

В рамках родительского собрания состоялось награждение детей, которые показывают лучшие результаты на платформе, и их родителей. Им оказались дети сотрудников «Казаньоргсинтеза»: Ильфат Хидиятуллин, ученик 11 класса лицея №182, и Аида Субаева, ученица 10 класса того же лицея.

У Ильфата на «Казаньоргсинтезе» трудится отец. Марат Хидиятуллин – машинист гранулирования. Школьник признается, что именно по наставлению папы пошел на программу «Траектория Junior». Занимается он уже второй год.

– В прошлом году я тоже был в числе лучших, ездил по приглашению компании обучаться в МГТУ. Обучение по программе требовало строгости и дисциплины – примерно 3-4 лекции в неделю, что не всегда легко, но я старался оставаться сосредоточенным. В этом мне помогали поддержка и контроль родителей, а также моя собственная высокая мотивация. Хочется добиться в жизни высоких результатов, – поделился Ильфат Хидиятуллин.

«Бесшовная» траектория в действии

Профильные классы компании в Казани работают уже почти три года. За это время первые ученики стали студентами. Перед участниками выступил Артур Багавеев – студент 3 курса КНИТУ, целевик СИБУРа. Он выпускник химического лицея, медалист, который сдал ЕГЭ по химии на 99 баллов. Во время учебы он активно участвовал в образовательных программах «Сириуса» и мероприятиях СИБУРа.

– СИБУР внес значительный вклад в мое развитие, – признается студент. Сейчас он уже параллельно с учебой строит карьеру.

– После поступления на первый курс КНИТУ я стал работать в качестве менеджера химика-синтетика в частной компании ОНТЦ «Ахмадулин». Мы там реализуем достаточно интересные и сложные проекты в области химии. Также я стараюсь продолжать развиваться в области направленного органического синтеза стабилизаторов для полимерных материалов, которые на текущий момент, ввиду санкционного давления, имеют огромную роль в технологическом развитии нашего государства, – рассказал Артур Багавеев.

По следам Артура идет его сестренка Камила Багавеева. В этом году она оканчивает 11 класс химического лицея, является активной участницей корпоративных программ СИБУРа.

– Я являюсь участницей трех грантовых программ СИБУРа, три раза ездила в «Сириус». И для меня это просто самая лучшая программа. Именно благодаря ей я впервые влюбилась в компанию «СИБУР» и поняла, насколько она открыта для молодых талантов.

Самое захватывающее – это кейсы с реальными проблемами предприятий компании. Тебе предлагается придумать решения для них – и это невероятно интересно! Здесь ты встречаешь талантливых преподавателей, единомышленников-ровесников, которые вдохновляют тебя учиться и развиваться дальше. Но это еще не всё. Помимо обучения СИБУР организует замечательные экскурсии по территории «Сириуса». Ребята, это уникальная возможность – развиваться, вдохновляться и получать незабываемый опыт! Я безмерно благодарна компании «СИБУР» за такие инициативы, которые открывают перед школьниками. Это для меня очень ценно! – поделилась Камила.

Уже после мероприятия мы пообщались с родителями Артура и Камилы. Марсель и Маргарита Багавеевы сами далеки от химии. Признаются, что искали для своих детей возможность получения качественного образования.

– Мы хотели хорошего образования детям. Когда в химическом лицее был день открытых дверей, съездили, и нам очень понравилась атмосфера, материальная база. Нам показалось, что именно там будет качественное образование. Не ошиблись. Цели вырастить химиков не было. Обучаясь там, они сами вовлеклись в эту науку. Нам очень повезло с учителями. Кроме того, они ездили на эти программы, видели, наблюдали, и как-то вот незаметно для нас и даже для себя, может быть, им очень понравилось, и дальше стали развиваться. Вот так вот случилась химия в нашей семье, – рассказывает Маргарита Багавеева.

За воспитание будущих молодых специалистов семье Багавеевых вручили благодарственное письмо и подарки от компании.

Возможности целевого обучения

На мероприятии было еще много полезной информации для будущих абитуриентов и их родителей. Проректор по учебной работе КНИТУ Дильбар Султанова рассказала об образовательных программах и возможностях, которые открывает обучение в вузе.

КНИТУ – кузница кадров для «Казаньоргсинтеза», здесь же можно обучаться по целевому контракту СИБУРа. В этом году квот – 12. По словам специалиста отдела обучения Арины Губайдуллиной, в случае конкурса претенденты будут отбираться по общему количеству баллов ЕГЭ.

Целевое обучение гарантирует прохождение практики на предприятиях компании, трудоустройство после получения диплома и стипендию СИБУРа. Однако есть санкции для тех, кто после такого обучения не идет работать в компанию. В таком случае нужно будет вернуть деньги за обучение и всю выплаченную стипендию.

– Целевое обучение – это про большую ответственность, потому что, выбирая его, вы уже точно знаете то, что вы будете делать после окончания вуза, – отрабатывать на предприятии. Поэтому, дорогие родители, я хочу здесь обратиться к вам: этот выбор должен быть сделан именно вашим ребенком, а не вами, потому что отрабатывать на заводе 3 года придется тоже вашему ребенку, – подчеркнула спикер.

Итоги мероприятия: встречи с компанией снимают тревогу и помогают сделать выбор

В конце мероприятия школьники смогли выиграть памятные подарки, ответив на вопросы ведущего. Все расходились довольные и наполненные новой информацией.

– Было интересно узнать про работу с вузами, про целевое обучение. Нам скоро определяться, куда поступать. Здорово, что компания дает такие возможности для студентов. Ты не просто знаешь, что будешь трудоустроен, тебя параллельно с учебой готовят к работе на предприятии. Это открывает большие возможности, тем более учитывая, что СИБУР – это не только про Казань и про Татарстан. СИБУР – это про мир в целом, очень много предприятий, где ты можешь построить карьеру, – поделилась ученица 10 класса лицея №182 Асия Думан.

– Такие встречи очень нужны. Дети и родители из первых уст узнают о возможностях для поступления, поддержке компании. 11 класс – это стресс для детей. Но и для родителей это не меньший стресс, если даже не больший. И вот такие встречи, они помогают нам, родителям, сориентироваться, дают поддержку, уверенность, – говорит Марсель Багавеев.

Встречей и общением с родителями и детьми осталась довольна и принимающая сторона.

– Для меня сегодняшнее мероприятие прошло в очень позитивном ключе, потому что мы увидели первые результаты нашей работы с СИБУР-классами. Выпускники выбирают для дальнейшего обучения профильные вузы, в том числе КНИТУ, и желают в дальнейшем связать свою судьбу с нашей компанией. Для нас выстроить вот эту единую экосистему работы с учениками является ключевой задачей, – отметила Юлия Меречина.

Фотографии предоставлены пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»