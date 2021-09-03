Казань выиграет «гастрономический спор» у Санкт-Петербурга, уверен Метшин

Никто не сможет отнять у Казани звание гастрономической столицы России. Об этом сегодня во время прямого эфира в Instagram заявил мэр города Ильсур Метшин. Он также выразил уверенность, что Казань выиграет «гастрономический спор» у Санкт-Петербурга, если таковой опрос будет проводиться.

Товарный знак «Казань — гастрономическая столица России» зарегистрирован 20 января 2021 года Федеральной службой по интеллектуальной собственности, сообщал ранее «Татар-информ».

В июле глава «Союза улицы Рубинштейна» в Санкт-Петербурге Максим Жуков предложил оспорить признание Казани как «гастрономической столицы». Он отметил, что товарный знак такого качества необходимо выдавать по результатам опросов среди городов с участием потребителей и экспертов сферы общественного питания и кулинарии.

Сегодня в прямом эфире в Instagram Ильсур Метшин, отвечая на вопрос о том, чем закончится «гастрономический спор» Казани и Санкт-Петербурга, уверенно заявил: «Победой, определенно победой».

Мэр подчеркнул, что столица Татарстана непременно выйдет победителем из сложившейся ситуации.