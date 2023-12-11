Казань выделит более 160 млн рублей на содержание мостов, тоннелей и развязок в 2024 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казань направит свыше 160 млн рублей на содержание искусственных сооружений и подъемных платформ в 2024 году. Тендер опубликован на портале госзакупок.

В списке 42 автодорожных моста, 14 путепроводов, 16 транспортных развязок, 17 пешеходных мостов, 34 подземных и 25 надземных переходов, девять тоннелей. Кроме того, в него включено 56 подъемных платформ.

Задание включает содержание проезжей части и тротуаров в весенне-летний и осенне-зимний периоды, очистку, мойку пешеходных переходов, уборку мусора, содержание насосов, замену перегоревших ламп и проводки в них, проведение осмотров территории, техобслуживание платформ в переходах и другие виды работ.

Работы профинансируют из бюджета Казани.