Казань выделит 35 млн рублей на очистные сооружения ливневой канализации

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Содержание очистных сооружений на выпусках сетей ливневой канализации и водные объекты в Казани обойдется более чем в 35 млн рублей. Работы профинансируют из бюджета муниципального образования, следует из информации на портале госзакупок.

В списке указаны 23 объекта. Это очистные сооружения на улице Хади Такташа, Мамадышском тракте, улицах Торфяной, Подлужной, Гаврилова, Гареева, Баруди, Комсомольской, Родины, Сибирском тракте, расположенные в микрорайоне «Салават Купере», и другие.

До конца года подрядчик возьмет на себя комплексное содержание объектов: будет проводить осмотры для контроля состояния насосов, профилактическое техобслуживание, ревизию сорбционного блока, замену фильтрующих элементов, текущее обслуживание резервуаров, ревизионные работы на скиммере (устройстве для сбора и удаления нефтепродуктов, жиров, масел с поверхности воды) и так далее. Помимо этого, исполнитель обязан ежедневно контролировать работу насосов, напряжение на щитах управления и КТП, уровень воды в КНС и осматривать выпуск очищенных стоков.

Заказчик — Комитет внешнего благоустройства Казани.