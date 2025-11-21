«Казань – вторая родина»: ветерана-блокадницу чествовали на республиканской церемонии

На республиканской премии «Герои нашего времени. Наследники Победы» торжественно наградили ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Бушуеву. Жительница блокадного Ленинграда поделилась трогательной историей своей жизни и поблагодарила Татарстан за помощь и поддержку.

В своем выступлении Зинаида Бушуева рассказала, что ее отец, военный пограничник, накануне войны был переведен на советско-финляндскую границу.

«Отец уже с военкомата не вернулся. Ему дали предписание срочно явиться в выборгский военкомат. Он уехал, и больше мы его не видели. Только потом уже узнали, что он погиб на Ленинградском фронте», – со скорбью рассказала Зинаида Бушуева.

По ее словам, вскоре после начала войны ее вместе с мамой и младшими братом и сестрой солдаты экстренно эвакуировали в Ленинград. Так они оказались в городе, который вскоре замкнулся в блокадном кольце. О том, как выживали в те страшные дни, ветеран рассказывать не стала – эти воспоминания до сих пор остаются самой тяжелой страницей ее жизни.

В 1942 году семью эвакуировали в Казань, которая стала для них спасением и второй родиной.

«Мы очень любим Казань, очень! Нас много было, но сейчас уже осталось мало. Мы до сих пор благодарим Казань, она нам дала жилье, работу, образование. И мы прикипели к Казани. Для нас это – вторая родина», – с теплотой заявила Зинаида Бушуева.

Отдельные слова благодарности ветеран адресовала местному отделению партии «Единая Россия» и лично Ольге Александровне Тихоновой из Ново-Савиновского района за постоянное внимание и заботу о ветеранах.

«Спасибо ей большое, что нас не оставляет. Мы очень любим Татарстан и всегда будем это помнить», – подчеркнула она.

Зинаида Бушуева также рассказала, что ленинградцы, нашедшие приют в Татарстане, внесли свой вклад в культурную жизнь республики: среди них были поэты, артисты и художники.

«У нас есть даже своя песня, мы по праву татарстанцы», – с гордостью отметила она.

Выступление жительницы блокадного Ленинграда стало одним из самых эмоциональных моментов вечера – все время, пока она говорила со сцены, гости стоя аплодировали, отдавая дань уважения ее подвигу и стойкости.