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Транспорт
1 мая 2022  02:36

Казань встретила туристов проекта «Яркие выходные в Приволжье»

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Казань встретила туристов проекта «Яркие выходные в Приволжье»

В рамках межрегионального проекта «Яркие выходные в Приволжье» в столицу Татарстана прибыл поезд с туристами из Удмуртии, Пермского края и Омска. В ходе первого визита по проекту посетило 298 человек, а в этом году в Казани побывало около 280 путешественников.  

«Идея в том, чтобы организовать железнодорожные круизы внутри Приволжского федерального округа. Еще два года назад мы приняли первый такой круиз и, вот уже на протяжении двух лет мы развиваем это направление»,  - рассказал Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.  

В рамках программы туристы побывали в четырех регионах Приволжья: в Ижевске, Самаре, Тольятти и Казани. 

Гостей республики встречали татарские песни и танцы фольклорно-эстрадного ансамбля «Sornay» под аккомпанемент народных инструментов, таких сорнай, кубыз, саз, домра и гусли. 

«Хоть я и из Ижевска, но в Казани не в первый раз - здесь у меня живет внучка. Мне очень нравится этот экскурсионный тур, в частности из-за приема. В Удмуртии нас провожали песнями и в Казани встречают народной музыкой и танцами. Это очень здорово, когда ты за одну короткую поездку узнаешь танцы разных народностей: татарские, удмуртские или русские», -  отметила участница проекта Вартуш Родионова.
 
В 2021 году проект объединил 11 городов: Самара, Пенза, Ижевск, Киров, Казань, Йошкар-Ола, Саранск, Ульяновск, Саратов, Нижний Новгород и Чебоксары. 
 
«За два года существования проекта увеличилось количество маршрутов: они стали более продолжительными, также видоизменяется экскурсионная программа. Так, в июне программа открывается туром по направлению Казань - Нижний Новогород - Киров - Ижевск. Казанцы смогут посетить несколько городов за одну поездку», - поделился Сергей Иванов.

#Туризм #Ржд #Сергей Иванов
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