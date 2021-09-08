Казань встретила победителей всероссийского конкурса «Большая перемена»

Фото: Владимир Васильев

Столица Татарстана 8 сентября встретила 150 учащихся 5–7-х классов, приехавших на поезде «Путешествие мечты». В Казань прибыли выехавшие 6 сентября из Москвы победители всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Фото: © Владимир Васильев

Проект «Большая перемена» реализуется в стране уже второй год подряд, он дает возможность каждому ребенку найти себя, проявить свои таланты и продемонстрировать нетрадиционное мышление в каких-то начинаниях. Об этом перед началом встречи заявила журналистам заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«В этом году только от Татарстана на платформе „Большая перемена“ зарегистрировались 80 тыс. ребят — учащихся школ и других образовательных учреждений. Это уникальный проект — площадка для общения с умными и талантливыми людьми, место, с помощью которого можно вырасти развитым, самодостаточным человеком. В прошлом году от Татарстана победителями стали 13 человек, старшеклассники были поощрены призами по миллиону рублей, деньги были использованы лауреатами для продолжения своего обучения», — напомнила Алсу Асадуллина.

Фото: © Владимир Васильев

Встреча на тему «Инвестиции со смыслом: Как вкладывать в свое будущее», которая прошла в крытом комплексе экстрим-парка «Урам» 8 сентября, собрала победителей финала всероссийского конкурса «Большая перемена» среди 5–7-х классов. Из Москвы во Владивосток едут 150 финалистов, и столько же детей проделают обратный путь от Владивостока до Москвы. Среди финалистов — пятеро представителей Татарстана.

При определении победителей на «Большой перемене» рассматривали не академическую успеваемость, а навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире. Это умение работать в команде, коммуникативные качества, способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

Фото: © Владимир Васильев

Глубокий смысл заложен в самом тезисе проекта «Большая перемена», который был запущен по инициативе Президента России Владимира Путина: «Большая перемена» — не там, где оценивают, а там, где ценят, заметил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Приятно, что проект не ограничивается только самим фестивалем в „Артеке“, где определялись победители, а дает возможность ребятам проехать по всей стране, познакомиться с нашей бескрайней родиной, с ценностями, с традициями, культурой России. Одним из призов для победителей финала стало образовательное путешествие по маршрутам Москва — Владивосток и Владивосток — Москва. И Казань — один из тех городов, который принимает поезд „Путешествие мечты“. Для нас важно найти таланты, вовлечь их в наши проекты, чтобы формировалась связь от победы до глубокого погружения во все процессы, которые есть в Татарстане в рамках уже наших республиканских проектов, например, „Университета талантов“, который и был создан с этой целью Президентом Рустамом Миннихановым», — рассказал Дамир Фаттахов.

Фото: © Владимир Васильев

О том, что молодежь Татарстана имеет возможность активно реализовывать свои таланты и воплощать задуманное в жизнь, глава Минмолодежи республики подробно поведал победителям «Большой перемены». Они, в свою очередь, выступили с предложениями, которые могли бы быть, по их мнению, воплощены в школьных программах или в учебном процессе.

Помимо экстрим-парка «Урам», участники путешествия побывали в инновационной столице Татарстана — городе Иннополисе, посетили Казанский Кремль и Национальную библиотеку РТ.

Фото: © Владимир Васильев

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование». Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников.

Всего участие во втором сезоне конкурса «Большая перемена» приняли более 2,5 млн учеников 5–10-х классов общеобразовательных учреждений и 1–3-х курсов образовательных организаций среднего профессионального образования из всех субъектов Российской Федерации.