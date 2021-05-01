Танцами и чак-чаком встретили в Казани первый туристический поезд

На Центральном вокзале Казани с туристами пообщался председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Во время реализации проекта у нас были определенные переживания: возымеет ли эта идея успех? Сомнения были напрасными, так как путевки были быстро раскуплены. Теперь наша задача сделать больше таких туров из разных городов России», — сказал Иванов.

Гостей татарской столицы встретили как положено: песнями, танцами, чак-чаком, солью и хлебом. Казанский военный оркестр Росгвардии исполнил для туристов как хорошо знакомые русские песни, так и татарские куплеты.

«Города Приволжского федерального округа — наши ближайшие соседи. Мы можем встречать туристов и отправлять татарстанцев изучать культуру регионов несколько раз в год. Развитие межрегионального туризма для нас сейчас — одна из главных задач», — заметил Иванов.

С перрона гости Казани направились в уже ожидающие шесть автобусов, которые будут их сопровождать в течение всего дня. Впереди туристов ждет обширная программа: они посетят Казанский Кремль, Старо-Татарскую слободу, пешеходную улицу Баумана, комплекс «Туган авылым».

Помимо программы «Здравствуй, Казань!», в стоимость тура включены железнодорожные билеты и трехразовое питание. Сегодня за обедом гостям Казани проведут мастер-класс по татарской кухне.

Экскурсионная программа подойдет к концу сегодня вечером и жители Пензы и Саранска отправятся домой тем же поездом в вагонах категории купе.

«Яркие выходные в Приволжье» — комплексный туристический проект. Его цель — развитие внутреннего железнодорожного туризма. В качестве организатора проекта выступил Куйбышевский филиал АО «ФПК» совместно с Куйбышевской железной дорогой и региональными туроператорами при поддержке региональных органов власти.

Общими усилиями создан туристический продукт, который включает в себя проездку на комфортабельном поезде в вагонах категории купе (туда-обратно), размещение в лучших отелях, питание, интерактивную программу, а также дегустации, мастер-классы.

Всего в состав проекта вошли девять городов, в числе которых Самара, Йошкар-Ола, Саратов, Киров, Ижевск и Ульяновск.

Фото: Рамиль Гали