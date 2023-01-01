Казань встретила первый чартер из Петербурга с Кыш Бабаем, чак-чаком и подарками

Накануне в Казани приземлился первый чартерный рейс из Санкт-Петербурга. Всех приехавших в столицу РТ поздравил Кыш Бабай, а также угостили чак-чаком. Кроме того, гости получили памятные подарки, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Гостей встретили представители Госкомитета РТ по туризму и Ассамблеи туристских волонтеров.

«Чартерные рейсы из Санкт-Петербурга в Казань — это историческое событие для Республики Татарстан. Такие полеты между двумя регионами еще больше укрепят наши культурные связи», — отметил председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

Новый рейс стал возможным благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Всего ожидается три заезда, помимо 31 декабря, туристы посетят Казань 3 и 6 января. Ожидается, что участниками программы станут около 1 тыс. гостей из разных регионов РФ. Под чартерную программу разработано пять экскурсионных программ по Казани и Республике Татарстан.

Напомним, что национальные проекты реализуются в стране по указу Президента России Владимира Путина.