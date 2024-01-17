Казань встала в девятибалльных пробках

Согласно информации сервиса Яндекс.Пробки, дорожные заторы в Казани оцениваются в девять баллов.

Движение затруднено в центре, на улицах Татарстан, Право-Булачная, Габдуллы Тукая, Вишневского.

Крупные пробки образовались на улице Родины и Проспекте Победы, а также на Краснококшайской, Копылова и Комиссара Габишева.

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По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы ожидается сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров, на дорогах заносы.