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Казань встала в девятибалльных пробках
Согласно информации сервиса Яндекс.Пробки, дорожные заторы в Казани оцениваются в девять баллов.
Движение затруднено в центре, на улицах Татарстан, Право-Булачная, Габдуллы Тукая, Вишневского.
Крупные пробки образовались на улице Родины и Проспекте Победы, а также на Краснококшайской, Копылова и Комиссара Габишева.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы ожидается сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров, на дорогах заносы.
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