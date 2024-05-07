Казань встала в 9-балльных пробках

В центре Казани образовались серьезные заторы. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожная ситуация оценивается в 9 баллов.

Особенно затруднено движение по улицам Тукая, Татарстан и Пушкина, а также по Щербаковскому переулку.

Серьезные заторы образовались на Карла Маркса, Горького, на Кировской дамбе и Кремлевской набережной.

Напомним, что сегодня в Казани проходит репетиция парада Победы, ввиду чего было ограничено движение по ряду улиц.