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Новости Татарстана и Казани
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Казань встала в 9-балльных пробках
В центре Казани образовались серьезные заторы. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожная ситуация оценивается в 9 баллов.
Особенно затруднено движение по улицам Тукая, Татарстан и Пушкина, а также по Щербаковскому переулку.
Серьезные заторы образовались на Карла Маркса, Горького, на Кировской дамбе и Кремлевской набережной.
Напомним, что сегодня в Казани проходит репетиция парада Победы, ввиду чего было ограничено движение по ряду улиц.
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