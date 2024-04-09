Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казань встала в 7-балльных пробках
Пробки парализовали движение в Казани в предпраздничный день. Согласно информации сервиса Яндекс.Карты, дорожные заторы оцениваются в семь баллов.
Движение затруднено на улицах Татарстан, Право-Булачная, Габдуллы Тукая, Парижской коммуны. Кроме того, заторы образовались в Ново-Савиновском районе: на улицах Фатыха Амирхана, Сибгата Хакима, Чуйкова.
Крупные пробки также образовалась на улице Родины и Проспекте Победы, на Копылова и Комиссара Габишева.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников