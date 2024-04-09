Казань встала в 7-балльных пробках

Пробки парализовали движение в Казани в предпраздничный день. Согласно информации сервиса Яндекс.Карты, дорожные заторы оцениваются в семь баллов.

Движение затруднено на улицах Татарстан, Право-Булачная, Габдуллы Тукая, Парижской коммуны. Кроме того, заторы образовались в Ново-Савиновском районе: на улицах Фатыха Амирхана, Сибгата Хакима, Чуйкова.

Крупные пробки также образовалась на улице Родины и Проспекте Победы, на Копылова и Комиссара Габишева.