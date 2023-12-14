Казань – всем пример и снижение ценника на М12: татарстанские «Итоги года» Путина

Дмитрий Смирнов: «На прямую линию с Путиным поступило 2,3 млн вопросов»

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Так много вопросов, но и ответы получились емкими

Как сообщил журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале, на прямую линию с Путиным поступило 2,3 млн вопросов:

1,4 млн по телефону;

605 тыс. по СМС;

154 тыс. через сайт;

106 тыс. через соцсети;

50 тыс. через приложение.

Увы, но в силу ограниченности по времени Путин смог ответить на 67 вопросов. Но при этом удалось затронуть все самые важные, острые и интересные темы как внешнего, так и внутреннего характера.

Путин смог ответить на 67 вопросов. Но при этом удалось затронуть все самые важные, острые и интересные темы как внешнего, так и внутреннего характера Фото: kremlin.ru

Главные итоги конференции

– Путин находится в потрясающей физической и интеллектуальной форме.

– Второй волны мобилизации не будет. Россия хочет мира на Украине, но на своих условиях. А СВО закончится только по достижении Россией своих целей, которые остались неизменными: денацификация и демилитаризация.

– Путин демонстрирует очень глубокое погружение по вопросам относительно СВО. До мельчайших деталей: выплаты, текущая оперативная прифронтовая обстановка, РЭБ-глушилки.

– Тема суверенитета страны – сквозная тема конференции, суверенитет является неотъемлемой чертой российской государственности.

– Экономика страны выстояла под напором санкций, у нас сильный экономический рост и рекордно низкий уровень безработицы.

– Об СВО на Украине Путин говорит так: Победа будет за нами!

Артур Халилуллов в своем вопросе напомнил аудитории, что в следующем году в Казани пройдет саммит БРИКС Фото: скриншот видео

Протатарстанские «Итоги года»

Стоит отметить, что это были самые «протатарстанские» «Итоги года». Татарстана было очень много. Дело не только в том, что двум журналистам из республики разрешили задать вопросы и получить на них обстоятельные ответы, не в том, что Татарстан, Казань не раз упоминались в других вопросах и ответах на этой конференции. Главное – в интонациях Путина, когда речь касалась нашей республики. А интонация Путина была очень теплая, он говорил с улыбкой и уважением к народам республики, к ее руководителям.

Особенно ярко это проявилось при ответах на вопросы заместителя главного редактора информационного агентства «Татар-информ» Артура Халилуллова, который в своем вопросе напомнил аудитории, что в следующем году в Казани пройдет саммит БРИКС.

«Какое влияние окажет саммит на изменение миропорядка, основанного на западных правилах? И связан ли выбор Казани с тем, что столица Татарстана становится в последнее время неким дипломатическим хабом в отношениях с восточными странами и странами мусульманского мира?» – задал вопрос журналист.

«Это связано с тем, что Татарстан развивается хорошо. А Казань – один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие. И прежний Президент [Минтимер Шаймиев], и сегодняшний – [Рустам] Минниханов работают хорошо. Мы видим результат», – ответил Путин.

Глава государства отметил хорошо развитую инфраструктуру столицы республики. Напомнил, что Казань провела ряд крупных международных мероприятий – и спортивных, и политических.

«Естественным образом [Казань] становится центром притяжения. Если вам больше нравится слово “хаб” – хабом, пожалуйста», – улыбнулся Путин.

Он подчеркнул, что Татарстан ­– это многонациональная и многоконфессиональная республика, где должным образом выстроены отношения между конфессиями. «Хороший пример, в принципе, для всей страны. Вот с этим связан выбор Казани», – заключил мысль Президент России.

Татарстан еще не раз упоминался в ходе этой конференции.

Татарстан еще не раз упоминался в ходе этой конференции Фото: kremlin.ru

Снижение стоимости проезда по М12, обмеление Волги и дорогой «Аурус»

«Как хорошо, что москвичи заботятся о Казани!» – именно так воскликнул Путин на вопрос жителя Москвы об анонсированной дороговизне проезда по платной трассе М12 от Москвы до Казани. Москвич сетовал, что 6 тыс. рублей за проезд по этой трассе – это дорого, с чем Владимир Путин согласился и пообещал проверить обоснованность цены за проезд по платной дороге до Казани. Владимир Путин ответил, что, по его данным, должно быть 4,5 тыс. А проезд по новому мосту через Волгу рядом с Казанью будет стоить меньше 300 рублей.

Как говорится, не прошло и часа, как последовала мгновенная реакция – «Автодор» распространил в СМИ информацию, что стоимость проезда по трассе М12 от Москвы до Казани составит 4 481 рубль. Вот что путинское животворящее слово делает!

Еще один вопрос из Татарстана касался обмеления Куйбышевского водохранилища. «Есть конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях. Энергетики хотят держать высокий уровень, чтобы объем электроэнергии с Волжского каскада был достаточным для обеспечения интересов промышленности. Другие водопользователи, в низовьях, хотят, чтобы река была полноводной. Моряки хотят, чтобы фарватер был поглубже. Эти вопросы нам известны, Правительство работает и не бросит это на самотек. Но проблема есть, согласен», – ответил Путин.

«“Аурус” совсем очень дорогой». Так, с произнесенной почти по-татарски фразой, Владимир Путин прокомментировал вопрос об улетевших в космос ценах на отечественные автомобили и засилье китайских. При этом Путин не без гордости отметил, что машины первого отечественного люксового бренда очень ценятся в Саудовской Аравии.

Этот комментарий Путина также касался Татарстана, где производятся машины этого бренда и текущие цены, например, на седан Aurus Senat в новом кузове составляют 36,6 млн рублей. Действительно, совсем очень дорого! Но, по словам Путина, задача по снижению цен на отечественные автомобили решается, главное – создавать и развивать собственные платформы, свою компонентную базу, но это требует времени.

Путин уверенно владел фактурой, бойко отвечал на вопросы, проявлял фирменное чувство юмора Фото: kremlin.ru

Настоящий вожак страны

«Итоги года» продемонстрировали нам настоящего вожака страны, фирменного Владимира Владимировича. Путин уверенно владел фактурой, бойко отвечал на вопросы, проявлял фирменное чувство юмора.

Нет никаких сомнений, снова нам явлен самый настоящий лидер страны, которому нет никаких альтернатив и который с триумфом будет переизбран на пост президента.