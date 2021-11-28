Казань впервые приняла Всероссийский фестиваль студенческой лиги плавания

Всероссийский фестиваль студенческой лиги плавания впервые прошел сегодня в Казани. Соревнования принял один из объектов Поволжского университета спорта и туризма — Дворец водных видов спорта. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Поприветствовал участников спортивного праздника и.о. ректора Поволжского университета Рафис Бурганов, отметив как важно уметь отдыхать с пользой и участвовать в подобных мероприятиях вместе со своими сверстниками и коллегами.

Всего в турнире приняли участие 60 участников из 5 вузов республики, среди них были не только студенты, но преподаватели.