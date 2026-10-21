Казань впервые принимает чемпионат России по бадминтону

Фото: Министерство спорта РТ

В казанском Центре бадминтона открылся чемпионат России в личном разряде. Турнир собрал сильнейших спортсменов страны — как молодых талантов, так и опытных бадминтонистов.

Всего в соревнованиях участвуют более 150 человек из 17 регионов. Чемпионат является главным национальным стартом сезона и традиционно служит площадкой для отбора в сборную России.

Татарстан на домашнем турнире представляют титулованные Евгения Косецкая, Сергей Сирант и Никита Мулеев. Также среди участников — лидеры отечественного бадминтона Георгий Карпов, Владислав Добычкин, Артур Печенкин, Александра Чушкина, Марина Тарасова, Глеб Степаков, Анастасия Акчурина и Алина Давлетова.

«Казань имеет богатый опыт проведения турниров всероссийского и международного уровня по разным видам спорта, но чемпионат России по бадминтону мы принимаем впервые. Очень рад видеть на наших кортах и опытных спортсменов, которые участвовали в Олимпийских играх и международных соревнованиях, и юных талантов, которые защищают честь своих регионов. Мы единственный регион в стране, где профильные секции открыты абсолютно в каждом районе. Благодаря системной работе за 13 лет число занимающихся выросло до 18 тысяч человек», — отметил первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

Президент Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов высоко оценил организацию турнира и инфраструктуру Казани. По его словам, местный Центр бадминтона — одно из лучших и самых любимых мест для спортсменов, где созданы все условия для высоких результатов.

Завтра в 10:00 начинаются стартовые туры в смешанном парном, мужском и женском одиночном разрядах, мужском и женском парном разрядах. А 23 октября — четвертьфиналы во всех разрядах. В субботу — полуфиналы во всех разрядах. Финалы во всех разрядах пройдут 25 октября.

Все матчи пройдут в Центре бадминтона в Казани.