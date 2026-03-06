Казань возрождает традицию Дня смеха и готовит фестиваль юмора

В столице Татарстана 1 апреля состоится «Чак-Чак шоу», которое даст старт подготовке к Большому фестивалю юмора, запланированному на 2027 год. Мероприятие пройдёт в КФУ, где будут презентованы основные направления праздника, сообщают организаторы мероприятия.

Фестиваль объединит все возможные творческие жанры: музыку, КВН, скетч-шоу, карикатуру, кино, рекламу и студенческие миниатюры. К разработке концепции уже подключились известные деятели: редактор КВН Михаил Марфин, креативный продюсер «Истории большой страны» Ильхам Рысаев, директор клуба КВН Татарстана Рамиль Агдеев, музыкант Антон Салакаев, стендап-комик Сирень Байрамов и заслуженный работник культуры РТ Владимир Бибишев.

Михаил Марфин отметил, что идея сделать Казань столицей юмора обсуждалась несколько лет. Город вёл переговоры по разным творческим направлениям, и наконец всё сошлось: собралась команда, появился качественный контент, а инициативу поддержало творческое объединение АМИК.

Организаторы уверены, что фестиваль даст мощный импульс развитию студенческих творческих лабораторий и станет новым туристическим магнитом. Официальный старт подготовки — 1 апреля.

Художественный руководитель группы «Волга-Волга» Антон Салакаев напомнил, что в середине и конце 90-х Казань в хорошем смысле стояла на ушах: на улице Баумана проходили шествия, работали площадки, и многие стремились окунуться в атмосферу самого весёлого праздника. Традиция была утрачена, но организаторы намерены её возродить.

Днём 1 апреля перед входом в УНИКС развернётся уличное музыкально-театральное шоу с бесплатным входом. Затем на сцене вдохновители фестиваля представят свои направления. Зрителей ждут выступления музыкальных групп, номера КВН, конкурс на самую смешную ЮмАрину и самый смешной персонаж анекдота, пресс-конференция в формате кавээновской разминки, выставка карикатур и многое другое.