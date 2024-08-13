Казань возглавила рейтинг муниципального управления мегаполисами

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Столица Татарстана возглавила рейтинг муниципального управления мегаполисами и крупными городами. Об этом пишет «Лента.ру».

Топ составлен на основе таких основных показателей, как общее качество муниципального управления и способность муниципальной власти эффективно реагировать на актуальные потенциальные проблемы.

Всего в исследовании рассматривали 28 крупнейших городов страны, помимо Севастополя, Москвы и Санкт-Петербурга. Столица республики набрала 9,5 балла из 10 возможных, на втором месте с 9 баллами Нижний Новгород, на третьем — Тюмень (8,9 балла).

В Казани отмечена положительная динамика таких показателей, как рост населения, развитие городской инфраструктуры и различных сфер промышленности, туризм, рост заработных плат и развитие IT-технологий.