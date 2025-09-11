Казань возглавила рейтинг мегаполисов России по наименьшему росту цен на вторичку

Казань заняла первое место в рейтинге российских мегаполисов по наименьшему росту цен на вторичное жилье. Так, в столице РТ по итогам августа 2025 такие квартиры подорожали всего на 0,1%, до 187 тыс. за кв. м. Такие данные следуют из статистики Единого ресурса застройщиков.

Второе место в данном топе занял Волгоград (+0,2%, до 95 тыс.), а третье – Краснодар (+0,2%, до 121 тыс.). В топ-5 также попали Екатеринбург (+0,2%, до 127 тыс.) и Омск (+0,3%, до 107 тыс.).

На 6-10 рейтинга расположились Уфа (+0,5%, до 120 тыс.), Красноярск (+0,7%, до 122 тыс.), Челябинск (+0,9%, до 100 тыс.), Москва (+0,9%, до 372 тыс.) и Пермь (+1%, до 112 тыс.).

Самый высокая динамика роста цен на «вторичку» в августе среди мегаполисов зафиксировали в Санкт-Петербурге (+1,7%, до 222 тыс.). Также значительно подорожало за месяц вторичное жилье в Нижним Новгороде (+1,2%, до 143 тыс.).