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Общество 8 октября 2024 10:03

Казань возглавила рейтинг городов РФ по уровню доверия нейросетям

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Казань возглавила рейтинг городов РФ по уровню доверия нейросетям
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

Казань заняла первое место в рейтинге российских городов по уровню доверия нейросетям. Более трети (36%) опрошенных руководителей компаний из столицы РТ поощряют применение данных технологий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые опубликовала «Газета.ру».

На втором месте рейтинга оказалась Москва, где показатель доверия нейросетям составляет 32%. Тройку лидеров замкнул Новосибирск – 31%.

В топ-3 отрицающих искусственный интеллект городов вошли Красноярск (45%), Омск (45%) и Воронеж (44%).

В целом по стране более половины работодателей скептически относятся к нейросетям. Четверть из них никогда не пытались разобраться в технологии.

В число специальностей, которые в ближайшем будущем могут быть заменены искусственным интеллектом, вошли копирайтер (39%), переводчик (32%) и ассистент (30%).

#нейросеть #искусственный интеллект #опрос #Казань
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