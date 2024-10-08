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Казань возглавила рейтинг городов РФ по уровню доверия нейросетям
Казань заняла первое место в рейтинге российских городов по уровню доверия нейросетям. Более трети (36%) опрошенных руководителей компаний из столицы РТ поощряют применение данных технологий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые опубликовала «Газета.ру».
На втором месте рейтинга оказалась Москва, где показатель доверия нейросетям составляет 32%. Тройку лидеров замкнул Новосибирск – 31%.
В топ-3 отрицающих искусственный интеллект городов вошли Красноярск (45%), Омск (45%) и Воронеж (44%).
В целом по стране более половины работодателей скептически относятся к нейросетям. Четверть из них никогда не пытались разобраться в технологии.
В число специальностей, которые в ближайшем будущем могут быть заменены искусственным интеллектом, вошли копирайтер (39%), переводчик (32%) и ассистент (30%).
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