Казань возглавила рейтинг городов-миллионников по оценке условий труда

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань получила самую высокую оценку условий труда среди городов-миллионников России – 4,162 балла из пяти возможных. Результаты исследования сервисов hh.ru и Dream Job имеются в распоряжении «Татар-информа».

Исследователи изучили отзывы работников о том, насколько комфортно им работать: оценивались рабочее место, оборудование, график, бытовые условия и физический комфорт. На платформе Dream Job сотрудники компаний Казани оставили 22 750 отзывов.

Чаще всего жители Казани положительно отзывались об условиях труда – такие упоминания встретились в 9,1% отзывов. Еще в 6,4% комментариев сотрудники отмечали офис и рабочее место. Реже в числе преимуществ называли оборудование (0,3%) и спецодежду (0,1%).

Второе место в рейтинге занял Волгоград с 4,156 балла, третье – Ростов-на-Дону с 4,142. Воронеж получил 4,131 балла, Москва – 4,120. Всего авторы исследования проанализировали более 2,7 млн отзывов сотрудников.

Отдельно специалисты сравнили условия труда в разных отраслях. Самую высокую оценку получили телекоммуникации и связь – 4,49 балла, финансовый сектор – 4,42 и IT – 4,38.