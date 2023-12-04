Казань возглавила рейтинг городов, где сотрудники уверены в получении годовой премии

46% жителей Казани уверены в получении годовой премии – это самый большой показатель среди городов России, пишут аналитики «Авито».

Чуть скромнее показатели в Нижнем Новгороде. Там уверены в получении годовой премии 40% опрошенных. Далее идут Екатеринбург (38%), Самара, Омск, Ростов-на-Дону (в этих трех городах показатель равен 35%).

Следом идут Пермь (34%), Челябинск (33%), Новосибирск (33%). Интересно, что Москва в этом топе заняла лишь 10 место (32% жителей уверены в получении премии), а Санкт-Петербург расположился на 14-м месте (30%).

Также в топ-15 городов в данном рейтинге вошли Волгоград (32%), Уфа (31%), Красноярск (31%) и Воронеж (27%).

В целом по России почти треть (31%) респондентов уверены в том, что годовую премию получат абсолютно все сотрудники их компании. Стоит отметить, что больше половины (56%) респондентов не рассчитывают получить годовую премию в текущем году.

Чаще всего опрошенные рассчитывают на сумму премии до 5 тысяч рублей (41%). 20% россиян указали сумму 5 – 10 тысяч рублей, а еще 13% надеются на 10-20 тысяч рублей. 14% работающих граждан ожидают получение премии в размере более 40 тысяч рублей.