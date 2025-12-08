Казань вошла в тройку самых популярных направлений на новогодние каникулы

Казань вошла в тройку самых популярных направлений России для отдыха на новогодние праздники, сообщили «Татар-информу» эксперты сервиса онлайн-бронирования «Островок».

Спрос на поездки в столицу Татарстана с 27 декабря по 11 января увеличился на 5% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость ночи проживания на праздничные даты составила 7,7 тыс. рублей. Основной поток туристов в Казань формируют жители крупных российских городов. Чаще всего бронируют поездки москвичи и жители Московской области, а также туристы из Санкт-Петербурга, Свердловской и Нижегородской областей.

В выборе размещения лидируют апартаменты – на них приходится 47% бронирований. Также популярны отели без звезд (18%), трехзвездочные гостиницы (13%) и четырехзвездочные (10%). По 4% бронирований приходится на гостевые дома и хостелы, 3% – на отели с одной-двумя звездами, и 1% – на пятизвездочные отели.

Чаще всего туристы приезжают в Казань парами – на двух взрослых без детей приходится 48% бронирований. Каждое третье бронирование (33%) – на семьи с детьми, это один из самых высоких показателей по стране. На компании от трех человек приходится 11%, а на соло-туристов – 8%.