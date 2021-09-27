Казань вошла в тройку лучших городов России для построения карьеры по мнению их жителей. Это следует из соцопроса, проведенного сервисом SuperJob.

Более половины жителей столицы Татарстана, 51%, сочли свой город лучшим для построения карьеры. Впрочем, 23% горожан убеждены в обратном, а остальные затруднились с ответом.

При этом наблюдается негативная динамика: «<…> с каждым годом все меньше казанцев видят свое успешное карьерное будущее в родном городе, например, в 2014 году таких было 63%, в 2018-м — 55%, в 2020-м их число упало до 54%, а в 2021 году — до 51%».

Намного оптимистичнее жителей Казани обитатели Москвы и Санкт-Петербурга: столицу лучшим для карьеры российским городом назвал 71% москвичей, относительно своего города в этом же убеждены 63% петербуржцев. В топ-5 также вошли Тюмень и Екатеринбург, которые сочли лучшими для карьеры 49% и 48% горожан соответственно.

Наиболее пессимистично относительно перспектив построить карьеру в своем родном городе настроены жители Волгограда, Омска и Саратова. Противоположного мнения придерживаются лишь 13% волгоградцев, 14% омичей и 13% саратовцев.

В целом по сравнению с уровнем до пандемии коронавируса уменьшается число жителей крупных городов России, уверенных в возможности профессионального развития у себя на родине. Исключением стали только Новокузнецк, Барнаул, Махачкала, Томск и Москва. Росту карьерных ожиданий в Новокузнецке мог поспособствовать рост цен на уголь в мировом масштабе.

В опросе приняли участие по 1500 представителей экономически активного населения Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 жителей других крупных городов.