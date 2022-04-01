Казань вошла в тройку лучших городов-милионников по качеству жизни

Минстрой РФ в очередной раз представил Индекс российских городов по качеству жизни. Казань в этом рейтинге заняла третье место среди городов-милионников.

Столица Татарстана набрала 210 баллов и уступила только Москве и Санкт-Петербургу.

При этом составители индекса обратили внимание и на другие города Татарстана. Так на хорошем счету аналитиков Находятся Набережные Челны, Нижнекамск и Чистополь.

Высокими показателями могут похвастаться также Лаишево, Заинск, Елабуга, Менделеевск, Альметьевск, Азнакаево, Лениногорск, Тетюши и Бугульма. В “зеленую зону” попали Иннополис и Зеленодольск.

Чуть пониже баллы у Болгара, Нурлата, Арска, Кукмора и Вятских полян.

«Индекс качества городской среды рассчитывался для 1 117 российских городов. Ежегодно Минстрой дает такую оценку по 36 индикаторам», — написал про это исследование вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.