Казань вошла в тройку лидеров среди крупнейших городов России по индексу «IQ городов»

Москва, Воронеж и Казань возглавили рейтинг крупнейших городов страны по индексу цифровизации городского хозяйства — «IQ городов» по итогам 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России.

«Среднее значение индекса за предыдущий год достигло 44,17 балла из 120 возможных, что на 8,44% выше, чем в 2019 году, и на 33,35% выше, чем в 2018 году. Наиболее эффективные мероприятия по внедрению технологий умного города были зафиксированы в крупнейших городах с населением от 1 млн человек и в малых городах с населением до 100 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Согласно результатам рейтинга, первое место среди городов-миллионников заняла Москва с 103,25 балла из 120 возможных. Второе место — у Воронежа с 63,38 балла, Казань заняла третью строчку, набрав 60,93 балла. Отмечается, что в 2019 году в тройку лидеров входили Москва, Екатеринбург и Казань.

«Результаты индекса за 2020 год четко демонстрируют, что наши города уделяют большое внимание процессам цифровизации, — среднее значение индекса IQ растет высокими темпами уже второй год подряд. Конечно, на это не могла не повлиять пандемия, которая стала катализатором для внедрения цифровых решений», — цитирует пресс-служба слова заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Индекс «IQ городов» разработан Минстроем России в 2019 году совместно с МГУ им. Ломоносова по ведомственному проекту «Умный город», реализуемому в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Он рассчитывается для 203 городов, участвующих в проекте. Каждый из них оценивается по 47 показателям, которые разделены на 10 направлений, субиндексов — это городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности и т. д.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.