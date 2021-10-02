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Ру Тат
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2 октября 2021  06:15

Казань вошла в тройку городов с самыми красивыми улицами для прогулок

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Казань заняла третье место среди российских городов с самыми красивыми улицами для ночных и вечерних прогулок. Таким мнением с сайтом Tvil.ru поделились туристы.

На первом месте с более чем половиной голосов (58%) оказался Санкт-Петербург. Второе заняла Ялта, по улицам и набережной которой любят гулять 16% опрошенных. Тройку завершают Сочи и Казань, набравшие по 7% голосов.

Помимо них, в топ-5 оказался Екатеринбург, за красоту улиц которого отдали голоса 3% пользователей соцсетей.

#туризм #путешествия
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