Казань вошла в тройку городов с самыми частыми бронированиями отелей на Новый год

Тройку российских городов с самыми частыми бронированиями отелей на новогодние праздники составили Москва, Санкт-Петербург и Казань. Причем на первые два направления приходится почти половина от общего спроса, говорится в исследовании сервиса Туту.ру.

В топ-5 также вошли Сочи и Нижний Новгород, в десятке оказались Мурманск, Екатеринбург, Калининград, Тула и Псков.

По подсчетам аналитиков, бронирование отелей в Москве подорожало на 18%, в Санкт-Петербурге — на 13%, а в Сочи — на 10%

Кроме того, вырос спрос на билеты на поезда. За год их стали приобретать на 27% чаще.

В этом году более 95% бронирований отелей пришлись на внутренние направления, а 4,69% — на зарубежные. Из вторых наиболее популярными оказались Белоруссия, Турция и Абхазия.