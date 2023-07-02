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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в тройку городов с самым большим падением цен на новостройки
Москва, Пермь и Казань составили тройку крупных городов России с самым большим падением цен на новостройки. Об этом, ссылаясь на участников рынка недвижимости, сообщают «Известия».
Как рассказали в издании, это первое снижение стоимости квадратного метра первичного жилья в стране с лета 2022 года. Только за последний месяц цены в среднем снизились на 0,5%, а по крупным городам, отметили в одной из компаний, — в пределах 1%.
Эксперты полагают, что отрицательная динамика связана с падением спроса на первичное жилье и конкуренцией с вторичкой. Даже дорогие варианты второй, как правило, оказываются дешевле новостроек.
Кроме того, на цены могли повлиять новые проекты, стоимость которых ниже уже реализованных.
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