Казань вошла в тройку городов с самым большим падением цен на новостройки

Москва, Пермь и Казань составили тройку крупных городов России с самым большим падением цен на новостройки. Об этом, ссылаясь на участников рынка недвижимости, сообщают «Известия».

Как рассказали в издании, это первое снижение стоимости квадратного метра первичного жилья в стране с лета 2022 года. Только за последний месяц цены в среднем снизились на 0,5%, а по крупным городам, отметили в одной из компаний, — в пределах 1%.

Эксперты полагают, что отрицательная динамика связана с падением спроса на первичное жилье и конкуренцией с вторичкой. Даже дорогие варианты второй, как правило, оказываются дешевле новостроек.

Кроме того, на цены могли повлиять новые проекты, стоимость которых ниже уже реализованных.