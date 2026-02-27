Казань вошла в тройку городов с минимальной долей рыночной ипотеки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань вошла в число городов с наименьшей долей рыночной ипотеки в 2025 году. Об этом говорится в материалах аналитической платформы bnMAP.pro, сообщает «ТАСС».

Согласно исследованию, рейтинг городов с минимальной долей рыночной ипотеки возглавил Санкт-Петербург – здесь с использованием ипотеки продается 54% объектов. Далее следуют Москва с показателем 61% и Казань – 64%.

Аналитики отмечают, что именно эти три города-миллионника отличаются самой высокой средней стоимостью квадратного метра на рынке. Чем больше в предложении дорогих объектов, тем ниже интерес покупателей к ипотечным займам.

Лидерами по доле рыночной ипотеки в прошлом году стали Краснодар – 87% объектов продаются с привлечением кредитов, Красноярск – 86% и Омск – 84%.

Самый длительный средний срок рыночной ипотеки зафиксирован в Краснодаре – 29 лет. На втором месте находятся Омск и Тюмень, где средний срок кредита превышает 28,3 года. Третью позицию делят Казань и Ростов-на-Дону с показателем 28,2 года. Самый короткий средний срок ипотеки отмечен в Челябинск – 25,6 года.