Казань вошла в тройку городов России с самой красивой осенью

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Санкт-Петербург, Казань и Краснодар возглавили рейтинг российских городов с самой красивой осенью. При составлении списка учитывали не только красоту природы, но и возможности для культурного отдыха, гастрономические впечатления и туристические предпочтения. Об этом ТАСС сообщил директор по маркетингу сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Айрат Мусин.

Помимо лидеров рейтинга, в десятку вошли Кисловодск, Зеленоградск, Владимир, Сортавала, Суздаль, Мурманск и Плес.

По данным исследования сервиса, дороже всего в октябре обходится аренда жилья в Суздале и Плесе. Средняя стоимость суток составляет 7 320 и 7 270 рублей соответственно.

Мусин объяснил высокие цены ограниченным количеством арендного жилья в небольших туристических городах при большом спросе. По его словам, именно поэтому проживание в Суздале и Плесе обходится значительно дороже, чем в крупных городах.

В других городах из рейтинга средняя стоимость аренды жилья за сутки в октябре составляет:

Сортавала – 5 450 рублей, рост за год на 2%;

Зеленоградск – 4 450 рублей, рост на 2%;

Владимир – 4 360 рублей, рост на 13%;

Казань – 4 240 рублей, снижение на 1%;

Санкт-Петербург – 4 070 рублей, рост на 7%;

Краснодар – 3 630 рублей, рост на 11%;