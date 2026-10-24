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Общество 24 октября 2026 11:39

Казань вошла в тройку городов России с самой красивой осенью

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Казань вошла в тройку городов России с самой красивой осенью
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Санкт-Петербург, Казань и Краснодар возглавили рейтинг российских городов с самой красивой осенью. При составлении списка учитывали не только красоту природы, но и возможности для культурного отдыха, гастрономические впечатления и туристические предпочтения. Об этом ТАСС сообщил директор по маркетингу сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Айрат Мусин.

Помимо лидеров рейтинга, в десятку вошли Кисловодск, Зеленоградск, Владимир, Сортавала, Суздаль, Мурманск и Плес.

По данным исследования сервиса, дороже всего в октябре обходится аренда жилья в Суздале и Плесе. Средняя стоимость суток составляет 7 320 и 7 270 рублей соответственно.

Мусин объяснил высокие цены ограниченным количеством арендного жилья в небольших туристических городах при большом спросе. По его словам, именно поэтому проживание в Суздале и Плесе обходится значительно дороже, чем в крупных городах.

В других городах из рейтинга средняя стоимость аренды жилья за сутки в октябре составляет:

  • Сортавала – 5 450 рублей, рост за год на 2%;
  • Зеленоградск – 4 450 рублей, рост на 2%;
  • Владимир – 4 360 рублей, рост на 13%;
  • Казань – 4 240 рублей, снижение на 1%;
  • Санкт-Петербург – 4 070 рублей, рост на 7%;
  • Краснодар – 3 630 рублей, рост на 11%;
  • Мурманск – 3 510 рублей, рост на 3%.
#осень #казанская осень
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